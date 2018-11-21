«С линейкой ныряли?»: в Госдуме высмеяли заявления украинских геологов о «проседании» Крымского моста

Москва, 21 ноября. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на заявления Украины о том, что Крымский мост якобы начал проседать. Особенно политика заинтересовало то, как украинские геологи измеряли это «проседание».

В качестве возможного варианта Бальбек в шутку предположил, что геологи нырнули на 90 метров в Керченском проливе с линейкой, и при этом они ловко обошли гидролокаторы патрульных кораблей и подводные дроны, и их не отнесло придонным течением.

«Да эти люди просто невежды», — подчеркнул он.

По мнению парламентария, верить на слово геологу, «не покидавшему своего кабинета, мысленно перебросившего себя под опору Крымского моста под воду – это себя не уважать». При этом Бальбек отметил, что это утверждение в очередной раз продемонстрировало политический курс Украины, где «на пьедестале почета ложь, а за правду бьют ногами в публичных местах».

В заключение парламентарий заверил, что «Крымский мост стоит и будет дальше крепко стоять», а украинские геологи «могут там мерить, в кабинетах, что хотят».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, заявление о «проседании» Крымского моста распространило украинское министерство по вопросам «временно оккупированных территорий». Ведомство даже обнаружило «опасные участки», в частности, на острове Тузла. В инфоцентре «Крымский мост» эти заявления назвали мифами.