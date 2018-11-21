Курс доллара и евро снизился на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 21 ноября. Курс доллара снизился на открытии торгов Московской биржи в среду. По состоянию на 10.00 американская валюта стоила 65,98 рубля, что на 18 копеек ниже, чем на закрытии биржи во вторник. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сообщается, что в течение следующего часа доллар продолжил падать и к 11.00 торговался на отметке 65,94 рубля.

При этом курс европейской валюты на открытии торгов упал на восемь копеек и составлял 75,16 рубля, к 11.00 он продолжил дешеветь — 75,08, пишет «Свободная пресса».

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 21 ноября составляет 65,5871, евро — 75,1825 рубля.