В НАТО назвали Грузию «примерной страной» и пообещали ей вступление в альянс

Тбилиси, 21 ноября. Грузия является «примерной страной» для вступления в НАТО, заявила заместитель генерального секретаря Североантлантического альянса Роуз Гетемюллер во время 64-й сессии ПА НАТО в Канаде.

Пресс-служба парламента Грузии вела трансляцию из Канады, где выступала Гетемюллер.

«Грузия примерная страна, и такими темпами она должна продолжить процесс интеграции в НАТО», — объявила она.

Представитель НАТО добавила, что сближение Тбилиси с членами альянса будет содействовать формированию консенсуса в военно-политическом блоке. При этом она не уточнила, когда Грузия станет полноправным членом объединения.

«Двери НАТО открыты, решение Бухарестского саммита 2008 года остается в силе, — пообещала Гетемюллер, — и Грузия станет членом альянса».

В НАТО поблагодарили Грузию за участие в миссии в Афганистане, а также в обеспечении безопасности и стабильности региона Черного моря.

Сотрудничество Тбилиси и Североантлантического альянса началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира». В 2008 году на саммите военно-политического блока в Бухаресте было подтверждено, что Грузия со временем может стать членом НАТО при условии соответствия его стандартам.