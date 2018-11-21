Заявление Киева о «проседании» Крымского моста назвали сеансом самоубеждения

Москва, 21 ноября. Заявление Киева о том, что Крымский мост «просел» является «сеансом самоубеждения». Об этом заявил руководитель агентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, такое заявление украинских властей показывает, что за разъяснениями и комментариями уже нужно обращаться к медицинским специалистам. Кнырик назвал такое высказывание Киева «очередным диагнозом».

«Может быть, это такой сеанс самоубеждения. То есть они пытаются сами убедить себя. «Мост стоит, все с ним хорошо», — заявил Кнырик в беседе с «Царьградом».

Как ранее сообщал Infox.ru, «о проседании» Крымского моста заявили в украинском министерстве по вопросам «временно оккупированных территорий». В ведомстве подчеркнули, что арка у железной дороги якобы поднялась до 30 мм год, а арка автосообщения якобы проседает до 32 мм в год.

Замглавы Керчи Дилявер Мельгазиев в беседе c Nation News назвал заявление украинских чиновников смешным.

«Никаких проседаний там нет, я как обыватель могу сказать. Они просто хотят выдать желаемое за действительное», —подчеркнул Мельгазиев.

В беседе с Федеральным агентством новостей, депутат Верховного Совета Республики Крым Алексей Черняк заявил, что киевские чиновники путаются в показаниях: сначала они называли Крымский мост фейком, а затем признали, что он существует. Депутат подчеркнул, что украинские власти не могли провести анализ сооружения.