«Это некое клеймение людей»: Ассоциация родительских комитетов не оценила предложение заменить ЕГЭ

Москва, 21 ноября. Иницитива заменить ЕГЭ блокчейном является «очередным утопическим новшеством», заявили в Ассоциации родительских комитетов и сообществ.

Так, по словам главы организации, председателя совета по защите семьи при уполномоченном по правам ребенка Ольги Летковой, она относится к предложению отрицательно.

"Потому что считаю, что это некое клеймение людей, которое сейчас становится модным на Западе. То есть ребенку почти с самого рождения определяют дальнейшую судьбу, взвешивают все его за и против и направляют по определенной траектории», — пояснила она в беседе с телеканалом RT.

Леткова подчеркнула, что руководствоваться результатами активности и оценками для решения, кто на что способен, это «очередное утопическое новшество».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с предложением заменить ЕГЭ системой выявления талантов, основанной на блокчейн-технологии, предложил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.