«Вы правильно сделали»: в Госдуме прокомментировали иск ФАН к Facebook

Москва, 21 ноября. Обвиняемое во вмешательстве в выборы в США Федеральное агентство новостей подало в суд на компанию Facebook за блокировку аккаунта издания в одноименной социальной сети, говорится в исковом заявлении, направленном в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния (Сан-Франциско).

Депутат Государственной думы РФ Михаил Старшинов заявил ФАН, что российское СМИ, находящееся в правовом государстве, пошло верным путем.

«Вы правильно сделали, что подали иск, и [теперь] ждите решения, — отметил он. — Мне сложно комментировать то, чем они [Facebook] руководствовались... Если есть какие-то вопросы, то надо обращаться в суд. И там добиваться правды».

Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи также признался, что сам он соцсетью Facebook не пользуется, да и «никогда не пользовался».

Ранее юристы международной юридической компании Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. (WTP), нанятые для защиты своих интересов Федеральным агентством новостей, подали иск к Facebook по месту юридической ответственности компании.