«Нового майдана не будет»: в Киеве объяснили, что ради цивилизованного мира украинцам нужны шок и катастрофа

Киев, 21 ноября. Украинцы могут возмущаться высокими тарифами и ценами на газ, но таковы правила, принятые в «цивилизованном мире», заявил еврейский общественный деятель, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

По его словам, повышение цен на газ для украинцев не выведет население на протестные акции на улицы. В интервью украинскому изданию «Апостроф» Зисельс рассказал, что граждане должны взаимодействовать с властью до тех пор, пока она прислушивается к голосу населения, союзников на Западе и «отталкивается от восточного направления».

По его мнению, до тех пор, пока руководство страны выполняет эти условия, нового Майдана на Украине не будет.

«Он будет, когда кто-то, если найдутся такие «смельчаки», потому что это самоубийство, попытается опять повернуть нас к России, – их сметет», – заявил Зисельс.

Он считает, что повышение стоимости газа «не может вызвать поворот в истории». Глава ассоциации напомнил, как в начале 1990-х годов страны Прибалтики и Польша увеличили цены на «голубое топливо» до мировых. Зисельс добавил, что это была катастрофа для людей пожилого возраста и пенсионеров, так как пенсии не могли вырасти также быстро, как цены.

«Это был шок. А мы растянули это на тридцать лет. Это надо делать», — пришел он к выводу.

Общественник пришел к выводу, что и украинцам что ради цивилизованного мира нужны шок и катастрофа. При этом Зисельс уточнил, что понимает, чем украинцы недовольны. У них невысокие зарплаты, низкие пенсии.

«Платить нечем, но экономические законы к этому нас подталкивают. Все мы хотим быть частью цивилизованного мира, мы должны действовать в соответствии с этими правилами», — считает он.

Ранее сообщалось, что украинские власти повысят цену на газ в три этапа. Кабмин принял решение поднимать тарифы в три этапа, уже с 1 ноября украинцы платят за газ на 23,5% больше. Стоимость газа для населения в ноябре составляет 8550 гривен (чуть больше 300 долларов) за тысячу кубометров.

К январю 2020 года киевские власти доведут цену на газ до 436 долларов за тысячу кубических метров. Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнадежил соотечественников, намекнув, что до президентских выборов, которые состоятся в марте будущего года, цены на газ расти не будут.

Отметим, что единовременное повышение стоимости голубого топлива на 23,5%, которого так боятся на Украине, Гройсман попытался выдать за достижение. Глава правительства заявил, что кабмину, приложив «невероятные усилия», удалось выбить для страны «незначительный рост».

При этом на Украине уже прошли митинги против повышения цен на газ. Митингующие требовали немедленно отменить решение кабмина Украины о повышении цен на газ для потребителей на 23,5% с ноября этого года, которое было принято 19 октября. Кроме того, киевляне выступают за уход в отставку действующего украинского руководства.

На Украине продолжает расти процент населения, живущего за чертой бедности. По мнению оппозиционных политиков, это связано с политикой действующих властей; а люди на Украине выживают, вопреки действиям Киева.

«Сейчас по официальным данным ООН более 60 процентов украинцев живут ниже черты бедности. В 2013 году – было 10 процентов», ― заявил член «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

Он напомнил, что по стандартам ООН считается, что если человек живет меньше, чем на пять долларов в день, то он находится за чертой бедности.