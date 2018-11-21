Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Сирия: при ударе в Дейр-эз-Зоре коалиция США применила белый фосфор

103
0 Оставить комментарий

Сирия: при ударе в Дейр-эз-Зоре коалиция США применила белый фосфор

Дамаск, 21 ноября. В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате атаки возглавляемой США коалиции погибли мирные жители. Об авиаударах с применением белого фосфора сообщает SANA.

Ссылаясь на свои источники, агентство пишет, что снаряды с белым фосфором были выпущены по населенному пункту Хаджин. Известно, что среди местных жителей есть и раненые, и погибшие. Информации о том, сколько мирных жителей пострадало, пока нет.

Напомним, на прошлой неделе не менее 17 человек стали жертвами авиаудара по деревне Бу-Бадран в Дейр-эз-Зоре. Ранее сообщалось также, что коалиция использует запрещенные кассетные бомбы. 

Международная коалиция действует в Сирии без разрешения Дамаска, правительство САР неоднократно указывало на то, что действия США и их союзников, якобы направленные на борьбу с террористами, приводят к гибели мирных жителей и затягиванию конфликта в Сирии.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.