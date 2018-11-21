Сирия: при ударе в Дейр-эз-Зоре коалиция США применила белый фосфор

Дамаск, 21 ноября. В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате атаки возглавляемой США коалиции погибли мирные жители. Об авиаударах с применением белого фосфора сообщает SANA.

Ссылаясь на свои источники, агентство пишет, что снаряды с белым фосфором были выпущены по населенному пункту Хаджин. Известно, что среди местных жителей есть и раненые, и погибшие. Информации о том, сколько мирных жителей пострадало, пока нет.

Напомним, на прошлой неделе не менее 17 человек стали жертвами авиаудара по деревне Бу-Бадран в Дейр-эз-Зоре. Ранее сообщалось также, что коалиция использует запрещенные кассетные бомбы.

Международная коалиция действует в Сирии без разрешения Дамаска, правительство САР неоднократно указывало на то, что действия США и их союзников, якобы направленные на борьбу с террористами, приводят к гибели мирных жителей и затягиванию конфликта в Сирии.