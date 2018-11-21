Сбивший человека в «Шереметьево» Boeing отстранили от полетов

Москва, 21 ноября. Boeing-737, который накануне сбил мужчину на летном поле столичного аэропорта «Шереметьево», получил механические повреждения. Рейс Москва — Афины, который выполнял самолет, в итоге отменен не был, однако в греческой столице специалисты нашли на шасси воздушного судна следы биологического происхождения.

Boeing-737 приземлился в Афинах в 22.50 по местному времени. После посадки лайнер встретили сотрудники полиции и наземные службы, которые тщательно осмотрели судно. Авиатехники нашли на стойках шасси и фюзеляже следы повреждений.

«Вынесено решение о временной приостановке полетов этого лайнера», — приводит «Интерфакс» комментарий пресс-службы аэропорта.

Напомним, накануне на летном поле «Шереметьево» было обнаружено тело мужчины. Им, как отмечает «Царьград», оказался депортированный из Испании гражданин Армении. Как именно он вышел на взлетно-посадочную полосу, остается неясным.