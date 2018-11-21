Сирия: более 800 беженцев вернулись в САР за сутки

Дамаск, 21 ноября. Свыше 800 человек вернулись в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана и Иордании за прошедший день. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

По имеющимся данным, за минувшие 24 часа в САР вернулись 802 беженца, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты (КПП) «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 175 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 627 сирийцев.

Кроме того, в места постоянного проживания внутри республики на протяжении дня вернулись 243 мирных жителя, говорится в сообщении.

Согласно информации Центра, сирийские саперы за сутки разминировали практически 10 гектаров территорий в четырех провинциях САР.

Ранее сообщалось, что российские наблюдатели за сутки зафиксировали шесть нарушений в Сирии.