«Интерпол в корейских руках, все молодцы»: Климкин поздравил Сеул с победой

Киев, 21 ноября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Южную Корею с победой ее представителя на выборах главы Интерпола.

«Ну что же, выборы по Интерполу отработали. Интерпол в корейских руках, причем — в южнокорейских Спасибо коллегам из МВД, работавшим на сессии в Дубае. Все молодцы! Больше на это не отвлекаемся и работаем дальше», — написал он в Twitter.

Ну що ж, вибори по Інтерполу відпрацювали. Інтерпол в корейських руках, при чому - в південнокорейських???? Дуже дякую колегам з МВС, які працювали на сесії в Дубаї. Всі молодці! Більше на це не відволікаємося і працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 21, 2018

Напомним, что в среду стало известно об избрании исполняющего обязанности главы Интерпола Ким Чон Яна новым главой организации. Он сумел обойти по числу голосов своего оппонента — россиянина Александра Прокопчука, который занимал пост вице-президента Интерпола.

МВД России между тем осудило западные СМИ за развязанную информационную кампанию против российского кандидата. Аналогичного мнения придерживается член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич. По его словам, победа южнокорейского кандидата стала результатом беспрецедентного давления США. Он подчеркнул, что попытки «сдержать» таким образом Россию — бесцельны, незаконны и контрпродуктивны.

Выборы нового руководителя Интерпола были объявлены после того, как в прошлом месяце подал в отставку экс-президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он пропал в конце сентября текущего года, позднее был обнаружен на территории КНР, где в отношении него возбудили дело о коррупции.