Хочу как Путин: необычную экскурсию на КамАЗе запустили по Крымскому мосту

Симферополь, 21 ноября. В Крыму запустили необычную экскурсию по мосту через Керченский пролив по просьбе отдыхающего, который захотел прокатиться на КамАЗе как президент России Владимир Путин во время открытия автомобильной части переправы весной 2018 года.

О новом развлечении для отдыхающих рассказал известный на полуострове экскурсовод Иван Коваленко. По его словам, турист высказал довольно необычное пожелание.

«Хочу как Путин прокатиться по Крымскому мосту на КамАЗе», — сказал он.

Желание клиента — закон, поэтому, резюмировал Коваленко, «договорились, сделали, прокатили. Все счастливы», пишет «Царьград».

Однако повторить в точности поездку российского лидера по Крымскому мосту не получилось. В отличие от президента, который обладает правами соответствующей категории, позволяющими ему вести грузовик, отдыхающий документов не имел. Поэтому организаторы экскурсии не рискнули сажать его за руль.

«Гость виски пил в кабине и онлайн трансляцию своим друзьям вел», — рассказал Коваленко заинтересовавшимся туром пользователям Сети.

Стоит отметить, что, судя по откликам, развлечение будет пользоваться у туристов большим спросом.

«Это круто. Гость счастлив!!!» — отметила Анна Нерозина.

«Можно поставить на поток», — предложила Элина Головачева.

«Ваня, просто нет слов! Молодец. Это, пожалуй, самое необычное, что я слышала с открытия моста», — оценила идею Татьяна Иванова.

Напомним, Крымский мост, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Президент России принял участие в торжественной церемонии открытия автомобильной части моста через Керченский пролив, проехав по нему на КамАЗе.

Работа по строительству переправы была завершена со значительным опережением графика, а сам мост не перестает пользоваться повышенным спросом со стороны автомобилистов, которые отметили удобство нового способа посетить Крым.