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Полиция Туниса арестовала археологов, спасавших сокровища страны

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Полиция Туниса арестовала археологов, спасавших сокровища страны

Тунис, 21 ноября. В Тунисе арестовали археологов, которые занимались спасением сокровищ страны, заявил эколог Мохаммед Хуидж.

Археологов, которые пытались спасти остатки древнего финикийского государства Карфаген, Хуидж встретил, когда скрывался от преследования представителей местных муниципалитетов. Местные власти не одобрили его идею снять документальный фильм об экологической катастрофе в Тунисе, коррупции и агрессии со стороны руководства страны.

Как оказалось, судьбу археологов тоже простой не назовешь. Полиция и  муниципалитеты используют их в качестве чернорабочих.

«Они откапывают сокровища под тоннами пластика и бытовых отходов. Никто их сохранением не занимается, — приводит слова Хуиджа «Политика сегодня». — А представители правопорядка их изымают. Без оформления сопутствующей документации. И перепродают».

Полиция Туниса арестовала археологов, спасавших сокровища страны

Вскоре археологи перестали выходить на связь. Эколог попробовал выяснить, что произошло. Как выяснилось, волонтеров арестовали за то, что они пошли на попятную — при очередной попытке незаконно изъять добытые ими под кучей мусора сокровища они потребовали оформить необходимые бумаги.

«Ребята до сих пор в заточении, — рассказал он. — Я потерял их след, узнать что-либо в полиции нереально».

Автор: Катерина Иванова
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