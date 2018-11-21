Эта история укрепит авторитет России: Клинцевич отреагировал на скандальный результат выборов главы Интерпола

Беспрецедентное давление Соединенных Штатов и развязанная Западом русофобская кампания привели к скандальному, но закономерному результату — представитель РФ, которого эксперты называли лучшим претендентом на пост главы Интерпола, не был избран на эту должность. Так прокомментировал результаты выборов президента Интерпола член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее в СМИ появилась информация, что новым главой Интерпола был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, который в последнее время исполнял обязанности главы этой организации.

Об избрании представителя Южной Кореи президентом Интерпола сообщается в официальном Twitter организации.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 21, 2018

До начала голосования главным претендентом и наилучшей кандидатурой на этот пост называли представителя РФ генерал-майора Александра Прокопчука, который является вице-президентом Интерпола. Однако накануне генассамблеи Интерпола, на которой должны были пройти выборы, американские сенаторы потребовали от президента США Дональда Трампа заблокировать избрание россиянина главой этой организации. Была развязана настоящая кампания травли, что и привело к скандальным итогам голосования, считает Франц Клинцевич.

«Я об этом предупреждал накануне, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Я следил за этой историей и, зная все эти моменты, заранее предполагал, что Прокопчука не выберут. Беспрецедентное давление американцев дало свои результаты. Хотя все понимают, что попытки такими способами «сдержать» Россию бесцельны, незаконны и контрпродуктивны. Но на этот раз мы столкнулись с просто беспрецедентной русофобией, и, к сожалению, мой прогноз оказался правильным».

Тем не менее Россия смогла извлечь из этого скандала значительную выгоду, отметил сенатор.

«Да, мы не в состоянии были удержать эту ситуацию, но тем не менее эта история укрепит авторитет как самого генерала Прокопчука, так и России», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Ранее член Совфеда Владимир Джабаров в комментарии ФАН заявил, что попытки американских сенаторов вмешаться не в свое дело и повлиять на выборы главы Интерпола ничего, кроме недоумения, у него не вызывают.

«Мне вообще непонятно, откуда этот психоз — неужели американским сенаторам больше нечем заняться?» — заявил по этому поводу Джабаров.

Выборы нового главы Интерпола прошли 21 ноября. До последнего момента глава российского отделения Интерпола генерал-майор полиции Александр Прокопчук считался наиболее вероятным кандидатом на этот пост. Напомним, два года назад Прокопчук был избран вице-президентом Интерпола, став первым россиянином, занявшим высокий руководящий пост в этой организации с момента вступления в нее РФ.

Выборы нового главы Интерпола были вызваны тем, что прежний глава этой организации Мэн Хунвэй пропал в конце сентября, позже выяснилось, что он был арестован в Китае по подозрению в коррупции.

Против возможного избрания Прокопчука на пост главы Интерпола традиционно выступили главные недоброжелатели России — Украина и Литва, последнюю поддержали другие прибалтийские страны. Киев и Вильнюс даже пригрозили приостановить свое членство в Интерполе, если пост его главы займет представитель России.

Интерпол (Международная уголовная полиция) является организацией, включающей 192 страны. Цель организации — объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в борьбе с уголовной преступностью. Запад неоднократно пытался бездоказательно обвинять Россию в попытках использовать структуры Интерпола для сведения политических счетов.