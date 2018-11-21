Названа предварительная причина обысков полиции у фанатов «Спартака»
0 Оставить комментарий
Москва, 21 ноября. Сотрудники московской полиции проводят обыски у представителей ряда фанатских футбольных организаций в столице. Об этом сообщает в среду Telegram-канал Mash.
По имеющейся информации, обыски проходят не менее чем у 30 фанатов красно-белых. Сообщается, что поводом для этого стала массовая драка с фанатами столичного ЦСКА возле бара «Изба», произошедшая в конце сентября этого года.
По предварительным данным, пишет Mash, возможны задержания.
Как сообщает News.ru, столичная полиция задержала одного из лидеров группы болельщиков «Гладиаторы».
Другие подробности произошедшего не приводятся.