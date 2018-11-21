РФ не предлагала снять санкции с Ирана в обмен на вывод его войск из Сирии — Рябков

Москва, 21 ноября. Россия не обращалась с предложением к США и Израилю снять часть санкций с Ирана в обмен на вывод его войск из Сирии, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Американский портал Axios ранее разместил информацию о том, что Москва якобы выступила с соответствующей инициативой в адрес Тель-Авива и Вашингтона.

Рябков, отвечая на вопрос журналистов, опроверг опубликованные порталом данные.

«Что касается конкретного аспекта отмены санкций в обмен на что-то, то я это подтвердить не могу, — отметил Рябков. — Были близкие, но не совпадающие с этим идеи. Развития они не получили».

Накануне стало известно о новых ограничительных мерах Вашингтона, которые коснулись российских компаний «Промсырьеимпорт» и Global Vision Group, а также иранской компании Tadbir Kish и шести физических лиц, включая первого заместителя главы предприятия «Промсырьеимпорт» Андрея Догаева. Американские власти заявили, что эти компании якобы могут быть причастны к поставкам иранской нефти в Сирию в обход санкций США, введенных против Тегерана.

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов, комментируя введение новых американских санкций, отметил, что Москва продолжит поставлять нефть в Сирию, несмотря на внешнее давление, поскольку страны связаны заключенными соглашениями.