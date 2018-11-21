Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Порошенко, Гройсман и Парубий почтили память героев «Небесной сотни»

274
0 Оставить комментарий

Порошенко, Гройсман и Парубий почтили память героев «Небесной сотни»

Киев, 21 ноября. Украина в среду отмечает День достоинства и свободы, ровно пять лет назад в Киеве начались акции протеста, переросшие в полномасштабные столкновения и приведшие к Евромайдану. Президент страны Петр Порошенко вместе с женой Мариной почтили память героев «Небесной сотни».

Кроме главы государства, в памятных мероприятиях приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман и спикер Рады Андрей Парубий. Они установили лампадки у мемориала на месте гибели героев «Небесной сотни» и почтили их память. Гройсман также отметил, что «украинцы победили на Евромайдане».

Напомним, в конце 2013 года сторонники евроинтеграции Украины заняли майдан Незалежности — центральную площадь Киева. Майдан стал эпицентром противостояния радикально настроенных протестующих и силовиков. Результатом кровопролитных столкновений стал государственный переворот. Жертвами трагических событий, сопровождавших Евромайдан, стали более 100 человек.    

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.