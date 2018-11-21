Порошенко, Гройсман и Парубий почтили память героев «Небесной сотни»

Киев, 21 ноября. Украина в среду отмечает День достоинства и свободы, ровно пять лет назад в Киеве начались акции протеста, переросшие в полномасштабные столкновения и приведшие к Евромайдану. Президент страны Петр Порошенко вместе с женой Мариной почтили память героев «Небесной сотни».

Кроме главы государства, в памятных мероприятиях приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман и спикер Рады Андрей Парубий. Они установили лампадки у мемориала на месте гибели героев «Небесной сотни» и почтили их память. Гройсман также отметил, что «украинцы победили на Евромайдане».

Напомним, в конце 2013 года сторонники евроинтеграции Украины заняли майдан Незалежности — центральную площадь Киева. Майдан стал эпицентром противостояния радикально настроенных протестующих и силовиков. Результатом кровопролитных столкновений стал государственный переворот. Жертвами трагических событий, сопровождавших Евромайдан, стали более 100 человек.