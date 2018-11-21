«Битва выиграна»: Киев празднует чужую победу на выборах главы Интерпола

Киев, 21 ноября. Украинские власти отреагировали на выборы главы Интерпола, по итогам которых победил кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян, обошедший своего российского оппонента Александра Прокопчука.

Известие о победе Ким Чон Яна вызвало небывалый ажиотаж среди украинского руководства. Судя по высказываниям высокопоставленных чиновников, Киев празднует чужую победу как свою собственную.

«Президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи! Кандидатура России отклонена. Эта битва выиграна. Спасибо всем! Слава Украине!» — пишет в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Президентом Інтерполу обрано представника Южної Кореї.!!!!!! Кандидатура Росії відхилено. Ця битва виграна. Дякую усім!! Слава Україні! pic.twitter.com/EyW4JQBSgA — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 21, 2018

Глава МВД также подготовил целое заявление, которое опубликовал в Facebook. В нем он обвиняет Россию в создании вируса Petya, несмотря на то, что данная вредоносная программа поражала как украинские, так и российские сервера, а также в недоказанном отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Напомним, что в среду стало известно об избрании представителя Южной Кореи Ким Чон Яна новым главой Интерпола. Генерал-майор министерства внутренних дел РФ Александр Прокопчук, который занимал пост вице-президента международной полиции, не смог набрать достаточное число голосов, чтобы возглавить организацию.

Власти США сразу заявили о том, что поддерживают кандидатуру Ким Чон Яна, который до сегодняшнего дня работал исполняющим обязанности главы Интерпола. МВД России между тем осудило западные СМИ за развязанную информационную кампанию против российского кандидата.

Выборы нового руководителя Интерпола были объявлены после того, как в прошлом месяце подал в отставку экс-президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он пропал в конце сентября текущего года, позднее был обнаружен на территории КНР, где в отношении него возбудили дело о коррупции.