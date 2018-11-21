В больнице рассказали о причине смерти воронежской пенсионерки, которой ампутировали ноги

Воронеж, 21 ноября. В Воронеже скончалась 89-летняя пенсионерка Мария Дронова, которой врачи городской клинической больницы №3 ампутировали обе ноги.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей в больнице, сердечно-сосудистая система пенсионерки была в крайне плохом состоянии, поэтому «операция никаким образом не сказалась на состоянии женщины».

По словам источника, если бы ей не ампутировали ноги, то пенсионерка скончалось бы гораздо раньше.

«Дело в том, что та нога, которую родные считали здоровой, уже полностью сгнила. Атрофировались все нервы, поэтому у нее и не было болевых ощущений. А на второй хоть и была гангрена, но она ее хотя бы чувствовала, поэтому и болела», — сообщил источник в больнице корреспонденту ФАН.

Он подчеркнул, что Следственный комитет России выписал постановление на вскрытие, чтобы установить окончательную причину смерти.

История пенсионерки стала известна на всю страну, после того как в правоохранительные органы обратился ее сын Андрей Дронов. Мужчина утверждал, что врачи городской клинической больницы №3 города Воронежа по ошибке ампутировали ей здоровую левую ногу.

Правоохранители возбудило уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).