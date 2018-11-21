Собрались только близкие и поклонники: стали известны детали свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

В Сети активно обсуждают свадьбу 71-летнего известного музыканта и продюсера Бари Алибасова с 80-летней знаменитой актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Церемония бракосочетания прошла в Кутузовском отделе загса Москвы. Информацию о торжестве корреспонденту Федерального агентства новостей подтвердила помощница Алибасова.

«Да, все верно, торжество вчера состоялось в Кутузовском загсе Москвы. Вообще, вчера прошло две свадьбы: помощника Бари Каримовича, а также самого Бари Каримовича с Лидией Николаевной», — разъяснила помощница музыканта.

Кроме того, стало известно о дальнейших планах молодоженов: вполне вероятно, что пара отправится в романтическое путешествие.

«Мы пока не располагаем такой информацией, пока не можем об этом сообщить. Конечно, [путешествие] будет, а вот когда именно и куда — пока неизвестно», — добавила представитель Бари Алибасова.

Само торжество прошло в узком кругу, среди гостей Алибасова и Федосеевой-Шукшиной были только близкие друзья.

«Гостей было немного, собрались самые близкие друзья и поклонники группы «На-На» — на торжестве был только узкий круг», — подчеркнула собеседница ФАН.

Для обоих супругов этот брак не первый: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз. Романтические отношения между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной начались еще в 1995 году и продлились три года, после чего они расстались.

Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Наибольшую известность он получил после создания поп-коллектива «На-На».

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская киноактриса, народная артистка РСФСР. Популярность и любовь миллионов зрителей артистка завоевала после выхода картин «Печки-лавочки», «Калина красная» и «Они сражались за Родину».