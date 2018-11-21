Нищета Украины как главный итог: к пятой годовщине «Евромайдана»

21 ноября 2013 года, ровно пять лет тому назад, на Украине начались события, впоследствии получившие название «Евромайдан». В результате этих событий конституционный порядок в стране был полностью разрушен. При этом значительная часть граждан Украины поддержала антиконституционный переворот, окончившийся вооруженным свержением законно избранной власти.

Немалую роль в поддержке антиконституционной оппозиции сыграл тот факт, что лидеры «Евромайдана» обещали простым украинцам «светлое будущее», которое им якобы светит на скорейшем пути «прочь от России», в Европейский союз.

Через каких-то пять лет выяснилось очевидное: путь в Европу оказался одним большим обманом. По сравнению с 2013 годом, жизненные стандарты на Украине попросту рухнули, национальная валюта — девальвирована, а население угодило в кабальную зависимость от международных корпораций и варварских финансовых институтов. Нищета Украины стала главным итогом «Евромайдана».

Что еще хуже, украинские правители растеряли всякую монополию на власть: свои порядки на Украине устанавливают не только обогатившиеся олигархи, но и целые вооруженные формирования.

При этом никакого выхода из подобного состояния не прослеживается: к пятой годовщине «революции» Украина продолжает сваливаться в пропасть.

Жилье как роскошь

Украинский постмайданный беспредел доходит уже до сущностных вещей. Например, после 2014 года рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги на Украине резко обогнал рост средней заработной платы. Один этот факт ставит крест на любых стремлениях «попасть в Европу».

Украинское правительство часто любит оперировать размером «средней заработной платы», утверждая, что ее рост после «Евромайдана» позволил украинцам жить лучше. Действительно, в 2014—2018 годах средняя номинальная, выраженная в гривнах заработная плата в стране выросла в 2,87 раза: с 3148 грн в январе 2014 года до 9042 грн в сентябре 2018 года.

Однако за тот же период времени рост стоимости, скажем, услуг отопления составил 11,32 раз (для примера взят благополучный столичный Киев; тарифы в разных городах Украины выросли неравномерно). В конце 2013 года квадратный метр столичного отопления стоил 2,91 грн, а в ноябре 2018 года эта стоимость выросла до 32,97 грн. А с января 2019 года стоимость услуг отопления на Украине запланирована к увеличению еще на 32—40% в связи с ростом цены природного газа.

Такая же ситуация наблюдается и со стоимостью самого газа. Если в 2013 году она составляла для населения 72,5 копеек за 1 кубометр, то с 1 ноября 2018 года этот же объем природного газа обходится украинскому населению в 8,55 грн. Рост в 11,87 раз — даже больше, чем для услуг отопления.

Более-менее сообразно зарплатам на Украине растет лишь стоимость электроэнергии. Здесь сказывается тот факт, что большая часть необходимых стране киловатт-часов до сих пор производится на электростанциях, построенных при СССР. Тем не менее, с 2013 года, когда тариф на электроэнергию составлял 36,5 копеек за киловатт-час, стоимость электроэнергии поднялась до 1,68 грн за киловатт-час. Таким образом, стоимость электроэнергии после «Евромайдана» выросла на Украине в 4,8 раза — и тоже обгоняет рост заработных плат.

Такой «тарифный апокалипсис» привел к тому, что около трети населения этой нищей страны получает жилищные субсидии от государства. Люди просто не имеют возможности свести концы с концами при честной оплате ЖКХ. По сведениям украинского директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики, в стране в 2018 году почти 7 млн домохозяйств получали жилищные субсидии.

Эта системная проблема, возникшая после «Евромайдана» в украинской коммунальной сфере, не имеет внятного решения. Рядовые потребители ведь не платят не из-за какой-то «вредности», а в силу элементарного отсутствия денег на обслуживание людоедских тарифов ЖКХ.

Упомянутая попытка адресной помощи нуждающимся потребителям за счет государства тоже фактически провалилась. В нынешнем году объем задолженности по услугам ЖКХ на Украине только вырос, несмотря на всяческие уверения в «надежной защите» неимущих слоев украинского населения.

В следующем году ситуация на Украине представляется совсем безнадежной. На фоне нового неизбежного роста тарифов адресную помощь из бюджета малообеспеченным категориям украинских потребителей и вовсе хотят сократить, ссылаясь на мифический рост их «благосостояния».

Фальшивое «благосостояние»

Примерно такая же ситуация наблюдается и в части роста стоимости потребительской корзины простых украинцев. На сегодняшний день, несмотря на дешевизну местного продовольствия и не столь значительное изменение стоимости продуктовой «корзинки», украинцы в среднем тратят на еду около 56% своего дохода. В то время как в соседней России, испытывающей серьезное санкционное давление, этот показатель составляет около 45%, а, например, в Германии — лишь 12%.

Иными словами, для большей части населения Украины лукавая цифра «средних» затрат на продовольствие составляет львиную часть их доходов, а без субсидий государства на ЖКХ миллионы украинцев обречены на существование впроголодь.

Не будем забывать, что падение национальной валюты почти в 3,5 раза с 2013 года практически закрыло для украинцев доступ к товарам из других стран. То, что не производится на Украине, а это едва ли не все промышленные товары, кроме продовольствия и самых простых потребительских предметов, подорожало с 2013 года в гривнах в те же самые 3,5 раза — больше, чем поднялись гривневые зарплаты.

Разумеется, цифра «средней» зарплаты не показывает всего ужаса, в котором находятся бедные граждане Украины — будь-то студенты или пенсионеры, инвалиды или многодетные семьи. И даже простые работники, которые получают меньше «средней» заработной платы. Дело в том, что из 16,1 млн официальных работников на Украине 5,8 млн имеют зарплату на уровне прожиточного минимума — 3723 гривны.



Этот демографический показатель составляет без малого 40% от официальной численности украинской рабочей силы. Это означает, что практически каждый второй украинский работник получает заработную плату, которой не хватает на самые элементарные потребности. В мировой практике таких людей считают не просто бедными, а нищими.

Интересен и противоположный полюс трудовой Украины. На декабрь 2016 года в стране имелось менее 1 млн работников, получавших зарплату свыше 10 000 гривень (20 000 рублей). К декабрю 2017 года это количество чуть подросло и составило около 1,7 млн человек. Но даже эта цифра составляет лишь 10% от официального числа работающих на Украине.

При этом 780 тысяч украинцев с этого «полюса благополучия» зарабатывают 15 тысяч гривен (30 000 рублей) и более. Самый же высокий процент людей с месячными заработками более 10 тысяч гривен наблюдается в торгово-фармацевтической отрасли — 57%, у украинских чиновников — 47,8% и у шахтеров — 47%.

Здесь надо упомянуть и столь разрекламированный «безвиз», который преподносился чуть ли не как спасение Украины. Якобы «лишняя» рабсила из страны уедет, а оставшимся украинские олигархи будут вынуждены платить чуть ли не по европейским почасовым расценкам.

Однако реальность оказалась гораздо печальнее. С 2013 года, согласно заявлениям самих «благополучных» киевских чиновников, из страны уехало около 9 млн человек трудоспособного населения — как на постоянное место жительства за рубеж, так и на сезонные работы.

При этом, как видно из официальной украинской статистики, оставшееся население отнюдь не стало жить лучше.

Беспросветная нищета окутывает Украину. Пять лет с момента победы «Евромайдана» принесли этой стране зримый результат.