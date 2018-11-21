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Прокопчук продолжит исполнять обязанности вице-президента Интерпола от Европы

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Прокопчук продолжит исполнять обязанности вице-президента Интерпола от Европы

Москва, 21 ноября. Россиянин Александр Прокопчук продолжит исполнять обязанности вице-президента Интерпола от Европы. Об этом сообщили в среду в МВД РФ.

«Начальник НЦБ Интерпола МВД Александр Прокопчук продолжит деятельность на посту вице-президента Интерпола от Европы», — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как она отметила, представитель РФ продолжит укреплять позиции Интерпола в международном полицейском сообществе и будет способствовать повышению эффективности организации.

Прокопчук продолжит исполнять обязанности вице-президента Интерпола от Европы

Волк напомнила, что Прокопчук претендовал на пост президента Интерпола и участвовал в выборах в качестве кандидата. Однако по результатам голосования новым главой организации стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

Выборы нового президента Интерпола были объявлены после того, как ушел в отставку экс-глава организации Мэн Хунвэй, которого в Китае обвинили в коррупции. При этом выдвижение Прокопчука в качестве кандидата на должность нового президента Интерпола стало поводом для очередного международного скандала. Американские сенаторы опубликовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призвали своего лидера помешать избранию россиянина на этот пост.

Комментируя послание американских политиков, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные действия являются вмешательством в избирательный процесс и попыткой давления.

Автор: Василий Котов
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