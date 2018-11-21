Россия обсуждает с Европой создание механизма для защиты компаний, работающих с Ираном

Москва, 21 ноября. Россия обсуждает с Европой создание механизма, который позволит защитить компании, работающие с Ираном. Об этом сообщил в среду заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что пока в ЕС не разработали оптимальную схему институционализации данного механизма. Это, по словам Рябкова, стало причиной того, что защита сотрудничающих с Ираном компаний не была запущено одновременно с возобновлением действия жестких американских санкций в отношении Тегерана 5 ноября.

«Но, что важно, идею европейцы не отбросили. Мы продолжаем консультации с ними и нашими иранскими друзьями по данному вопросу», — подчеркнул дипломат.

Рябков обратил внимание, что создание механизма является одним из элементов защиты СВПД от разрушения. Замглавы МИД РФ напомнил, что Москва сохраняет свою приверженность соглашению и гарантирует высокую степень транспарентности в отношении иранской ядерной программы.

В мае Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки по Ирану. При этом США заявили о восстановлении действия ограничительных мер в отношении Тегерана. Американская сторона пригрозила, что под действие вторичных санкций попадут компании, которые, несмотря на позицию США, продолжат сотрудничать с Ираном.

Основной пакет американских санкций против Ирана возобновил свое действие 5 ноября. Большая часть ограничений касается нефтяной сферы.