«Самые честные выборы». Часть 2: «Синяя жара» во Флориде

Вчера американская демократия в очередной раз праздновала победу: наконец-то завершилась двухнедельная (!) эпопея с пересчетом голосов на выборах в штате Флорида. Чуда (для демократов) не произошло: губернатором и сенатором от штата станут республиканцы Рон Десантис и Рик Скотт, которые лидировали и после самого первого подсчета.

Однако наблюдать за процессом было крайне интересно.

Рик Скотт, действующий губернатор, бросил вызов сенатору-демократу Биллу Нельсону. И был вынужден спустя пять дней после дня голосования подать сразу несколько исков против местных должностных лиц, ответственных за проведение выборов, с требованием конфисковывать машины для голосования и бюллетени, когда те не в работе.

Один из исков, кстати, был направлен против наблюдателей за выборами в округах с демократическим уклоном: Броуард и Палм-Бич. Скотт попросил судью вынести чрезвычайное судебное постановление для шерифов округа и департамента правоохранительных органов Флориды, чтобы они могли изымать все машины для голосования, специальные «подсчетные устройства» и бюллетени, когда те не используются, вплоть до конца пересчета голосов и завершения любого связанного с этим судебного процесса.

Скотт победил чудом, буквально вырвав 10 тысяч голосов преимущества, — притом что оба соперника получили свыше 4 миллионов голосов (другой вопрос — кто и как).

Еще о страстях под солнцем Майами. Если кратко: в губернаторы против 40-летнего бывшего прокурора ВМС Десантиса рвался 39-летний чернокожий кандидат от Демократической партии Эндрю Гиллум, мэр столицы Флориды — города Таллахасси (третьего в штате по количеству населения).

Да, проиграл: но ведь со счетом 4 043 723 против 4 076 186. Проще говоря, уступил всего 32 463 голоса. Притом что в ночь на 7 ноября, ночь выборов, ситуация для Гиллума было безнадежной. Видите, две недели «пересчета» не прошли даром.

О чем же никогда не напишут американские «неполживые СМИ»? О том, что избирательную комиссию в графстве Броуард возглавляла чернокожая демократ — сторонница Гиллума. И именно там в течение 2 недель «пересчета» нашлись тысячи «ранее неучтенных бюллетеней».

Совпадение? Не думаю… Достаточно посмотреть на карту штата — и увидеть, сколь невелико число «синих пятен» (цвет демократов) на ней. Но кого из фальсификаторов это могло остановить?

Интересно, что демократам не помогли все их трюки с очевидными элементами мошенничества. Например, подвозы «внезапно найденных» бюллетеней на неизвестных грузовиках. Это первое.

Или вот такое второе: руководство электоральных комиссий в либеральных округах около Майами (это все те же Броуард и Палм-Бич) заносило в базу недействительные бюллетени, а также голоса нелегальных мигрантов.

Есть и третье: отделение Демократической партии во Флориде настойчиво просило избирателей присылать бюллетени уже после завершения дня голосования, что напрямую нарушает законы штата. Демократы даже специальным образом подделали бланки бюллетеней, чтобы это выглядело честно. Интересно, что сейчас ФБР занимается расследованием данной махинации.

Интересна реакция общенациональных медиа, которые в подчеркнуто сухом тоне и без особого интереса комментируют события во Флориде. Действительно, подумаешь, — «агенты ФБР расследуют фальсификации демократов». Тоже мне новость!

Зато на ленте информагентства USA Really таких вот новостей о «выборах в реальной Америке» — пруд пруди. Продолжение следует…