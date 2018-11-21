Избран новый глава Интерпола | 21 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Избран новый глава Интерпола Новым главой Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Голосование прошло в ходе 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае. Помимо Ким Чон Яна, на пост претендовал генерал-майор Министерства внутренних дел России Александр Прокопчук. Напомним, выборы нового руководителя Интерпола решили провести после того, как в прошлом месяце подал в отставку экс-президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй.

В России разрабатывают новая госпрограмма по освоению Луны В России разрабатывается новая госпрограмма по освоению Луны, на которую потребуются сотни миллиардов рублей: космической программе — космические суммы. Хотя изначально она была меньше, все понимают, что одной ракеты мало, и это должна быть отдельная госпрограмма. Об этом заявил председатель научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев. Он отметил, нужно обозначить программу целостно, чтобы «было понятно, для чего все это делается при достаточно серьезном экономическом положении».

Разработан законопроект об ужесточении правил приобретения оружия Гора документов и собеседование — так россиянам от 18 до 21 года хотят усложнить покупку оружия. Для приобретения может понадобиться справка и характеристика с места работы, справка о заработке, а также копии налоговой декларации или другого документа, подтверждающего размер и источник дохода. Еще при получении лицензии на покупку оружия нужно пройти собеседование. Такой законопроект подготовила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Документ поддержан руководством профильных думских комитетов и направлен на изучение специалистов фракции «Единая Россия».