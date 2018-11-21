Набиуллина оценила изменение ставок по кредитам для населения в России

Москва, 21 ноября. Ставки по кредитам для физических лиц в России немного выросли после повышения ключевой ставки Центробанка, но остаются на доступном уровне для заемщиков. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она уточнила, что в последние месяцы финансовые учреждения незначительно повысили ставки по кредитам, однако они остаются доступными для населения.

Глава Центробанка добавила, что инфляция находится вблизи 4% «или даже ниже лишь около полутора лет». По ее словам, в России сейчас особо актуально долгосрочное кредитование. За 10 месяцев этого года кредитование предприятий выросло на 5,9%, это больше в два раза показателя 10 месяцев прошлого года. Кроме того, наблюдаются большие темпы роста кредитования физических лиц — 18,7% против 9,8% за январь и октябрь 2017 года.

В сентябре Центробанк повысил ключевую ставку впервые с 2014 года. Совет директоров принял решение увеличить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. При этом регулятор приостановил до 2019 года покупку иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу. Таким образом он намерен ограничить колебания курса рубля и их влияние на инфляцию.