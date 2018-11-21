Посольство Украины в США призвало Amazon прекратить продажу товаров с символикой ДНР

Вашингтон, 21 ноября. Посольство Украины в Соединенных Штатах обратилось к американскому предпринимателю и основателю интернет-магазина Amazon Джеффу Безосу с призывом прекратить продажу на торговой площадке продуктов с символикой Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается на странице украинского посольства в Facebook.

«Внимание посольства и украинского общества привлекло то, что на сайте Amazon.com реализовывается продукция с символикой Донецкой народной республики», — следует из сообщения дипломатического представительства.

Также в посольстве сообщили, что они обратились и к руководству фирмы eBay, чтобы та приняла идентичные меры в отношении продукции с символикой ЛНР и ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали боевую операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Киев не признает республики Донбасса и считает их своей территорией. Конфликт на юго-востоке Украины пытаются урегулировать также в ходе встреч контактной группы в белорусской столице, однако Киев систематически нарушает минские договоренности и обстреливает населенные пункты ДНР и ЛНР. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.