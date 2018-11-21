Суд продлил арест обвиняемого по делу «Зимней вишни» бывшего сотрудника МЧС

Кемерово, 21 ноября. Арест бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григория Терентьева продлен в рамках рассмотрения дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Кемерово.

По версии следствия, Терентьев, а также экс-начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтовне провели в 2017–2018 годах проверку требований пожарной безопасности при эксплуатации «Зимней вишни» и «Кемеровского кондитерского комбината». В результате в торговом центре произошел пожар, в котором погибли 60 человек.

«Удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Терентьева​​​», — объявили в Центральном районном суде города.

Арест обвиняемого продлен до 25 марта следующего года. Кроме того, ему было предъявлено новое обвинение по статье «Мошенничество», передает «Газета Кемерова».

Отметим, всего после трагедии были задержаны и арестованы 15 человек.