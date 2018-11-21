Не теряют оптимизма: эксперты выяснили, как россияне оценивают свое благополучие

Москва, 21 ноября. Эксперты выяснили, как россияне оценивают свое потребительское благополучие. Согласно исследованию РАНХиГС, четверть респондентов заявили, что не покупают вещи и продукты сверх надобности.

При этом участники опроса не исключают, что их ожидает повышение уровня материальной обеспеченности. Один из авторов мониторинга Дмитрий Логинов пояснил в комментарии РБК, что 22% участников опроса, заявили, что покупают самые простые продукты, например, хлеб, морковь, картофель, а также недорогие, но необходимые лекарства.

Были и те, кто признался, что пока не может позволить себе купить товары длительного пользования (мебель, бытовую технику и тп.), однако предполагают, что в ближайшем будущем их материальное положение улучшится.

В зоне потребительского комфорта находятся 28,3% россиян. Они могут позволить себе приобрести товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни.

Отметим, что, начиная с прошлого года, россияне начали оценивать ситуацию в экономике страны как стабильную. Она перестала вызывать опасения, в связи с этим, как отмечают эксперты, возросла доля наших сограждан, не боящихся того, что на их личное благополучие что-то повлияет.

Тот факт, что россияне стали более оптимистично оценивать экономическое положение страны способствовало тому, что их потребительские стратегии стали усложняться.