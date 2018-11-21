Снежный шторм из Сибири накроет Европейскую часть России

Москва, 21 ноября. На Европейскую часть России с севера Сибири надвигается снежный шторм, предупредили специалисты Гидрометцентра. Сначала непогода придет на Урал, затем переместится в Москву, а также распространится на Архангельскую и Мурманскую области.

На севере европейской части страны ожидается штормовой ветер: его скорость может достигнуть 20 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что такие порывы могут сносить крыши зданий и вызывать другие разрушения. Местным жителям по возможности рекомендуется не выходить из дома.

Согласно прогнозу, российская столица встретит шторм в четверг, 22 ноября. Как пишет «Свободная пресса», в Москве скорость ветра не превысит 15 метров в секунду. При этом в течение дня сохранится плюсовая температура: показания термометра установятся на уровне+2-4. Ночью ожидаются заморозки до -7.