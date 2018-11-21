Сто дней спустя: настоящие убийцы журналистов в ЦАР до сих пор не названы

Более ста дней прошло со дня убийства российской съемочной группы в составе журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике. Однако их убийцы до сих пор не найдены, хотя гибель группы россиян в беднейшей африканской стране была никак не случайной и заранее кем-то спланированной.

Расследование, которое в настоящее время ведет Следственный комитет России, пока так и не назвало ни заказчиков, ни организаторов убийства 30 июня 2018 года. Не установлены и конкретные исполнители той жестокой расправы.

Столь пассивная позиция следствия уже привела к тому, что вокруг убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко возникла масса конспирологических версий. Хотя правда об их гибели на пыльных дорогах ЦАР, скорее всего, гораздо печальнее.

Клубок противоречий

15 октября 2018 года мировой общественности был представлен последний по времени комплексный доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по ситуации в ЦАР. Доклад дал подробную оценку ситуации в этой стране и касался деятельности Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (MINUSCA, МИНУСКА). Миссия была создана ООН в 2014 году, после первых вспышек вооруженного насилия в ЦАР.

Доклад, в котором упоминается и гибель российской съемочной группы, констатирует: ЦАР до сих пор остается ареной противостояния правительственных сил и различных террористических военных групп. Последние практически полностью контролируют ряд районов страны.

«С разочарованием необходимо отметить тот факт, что несмотря на заслуживающие высокой оценки усилия последних нескольких лет, вооруженные группы сохранили, если не укрепили, свои позиции и влияние в своих соответствующих районах базирования и продолжают обогащаться за счет незаконного налогообложения и незаконной эксплуатации природных ресурсов», — говорится в тексте доклада миссии ООН.

Насилие в ЦАР продолжается как в виде конфликта между незаконными вооруженными группировками и силами законного правительства страны, выступающего с позиций национального примирения, так и в отношении мирного населения и иностранных специалистов. Против последних в ЦАР развязан настоящий террор.

В докладе упоминается, что за рассматриваемый период с конца июля по середину октября 2018 года в ЦАР было убито 6 миротворцев и еще 34 было ранено. В стране за это же время было также убито 7 гуманитарных работников, а 18 получили ранения разной степени тяжести. Общее число преступных инцидентов, связанных с нарушением безопасности гуманитарных миссий, составило 294 случая — и это только за неполные три месяца.

При этом учет жертв конфликта среди местного населения до сих пор носит лишь приблизительный характер. Даже в официальных документах ООН значится, что точное количество жертв гражданского конфликта в ЦАР «неизвестно». Тем не менее, о масштабах происходящего можно судить по количеству беженцев из страны (более 572 тысяч человек) и внутренних перемещенных лиц (более 616 тысяч человек), что в сумме составляет около четверти довоенного населения страны.

Миссия ООН описывает полное уничтожение некоторых населенных пунктов ЦАР. Так, в цитируемом отчете буднично говорится, что в провинции Нана-Грибизи было стерто с лица земли 15 деревень, более 2000 домов в них были сожжены.

Таким образом, официальный отчет ООН констатирует: убийства мирных граждан и сотрудников гуманитарных миссий в ЦАР происходят постоянно, несмотря на вот уже четырехлетнее присутствие миссии ООН на территории страны. И об этом, разумеется, миру стало известно не осенью и даже не летом этого года.

Прыгайте в пекло!

Насколько же оправданной была поездка Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР, куда организаторы бросили их, словно в пекло? Были ли журналисты готовы к тому, что реально происходит в стране, раздираемой гражданской войной последние два десятилетия? Приняли ли организаторы поездки надлежащие меры предосторожности для рискующих жизнью людей? Была ли проведена тщательная подготовка журналистов, которая обязана сопровождать такие поездки в «горячие точки»?

К настоящему моменту в этих вопросах не осталось двух мнений, ведь большая часть переписки съемочной группы со своими «кураторами» давно находится в публичном доступе.

Всем прекрасно известно, что заказчики сюжетов о ситуации ЦАР — это беглый олигарх Михаил Ходорковский и главный редактор спонсируемого им «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин. Именно они послали Джемаля, Расторгуева и Радченко на верную смерть. Именно они с преступным легкомыслием (но, возможно, и с хорошо просчитанным учетом рисков) отправили журналистов в ЦАР без какой-либо предварительной подготовки и с минимальным техническим, организационным и финансовым обеспечением. Что Ходорковским и Коняхиным не было обеспечено ни малейших мер безопасности съемочной группы в условиях бушующей гражданской войны в ЦАР.

По сути дела, именно Ходорковский и Коняхин подписали смертный приговор троим российским гражданам. Однако мотивы столь явного их небрежения писаным кровью кодексом военной журналистики до сих пор не стали предметом интереса со стороны следственных органов.

Пассивность следствия в этом вопросе вызывает глубокое недоумение. Ведь главный вопрос любого следствия — это выяснение мотивов преступления. Именно понимание мотивов и ответ на простой вопрос «Кому выгодно?» обычно легко позволяют установить причинно-следственные связи даже в самых запутанных преступных актах.

Даже для несведущего наблюдателя очевидно, что действия Ходорковского и «Центра управления расследованиями», ставшие первопричиной гибели российских журналистов в ЦАР, повлекли за собой запрограммированные последствия, которые, скорее всего, и были оригинальным, хоть и тщательно скрываемым планом.

В частности, результатом гибели российской съемочной группы стала очередная эскалация противостояния между Евросоюзом, США и Россией. К уже известным направлениям атак на Россию добавился еще один фронт — раздираемая гражданской войной Центральноафриканская Республика.

Необходимо особо отметить, что громкие заявления о чуть ли не поголовной готовности сотрудников либеральных СМИ поехать в ЦАР и вести собственное расследование убийства журналистов оказались, по сути, ложью. Ни Андрей Коняхин, ни Максим Шевченко, заявлявшие о «сборе группы расследования» и намерении «немедленно вылететь в Африку», так и не нашли времени для полноценного участия в заявленном процессе.

Инициатива Ходорковского, обещавшего к концу 2018 года предоставить информацию о результатах работы его структур, похоже, также оказалась пшиком. В итоге только ленивый не попиарился на гибели коллег, создавая фонды, проводя фестивали и встречи, где первоочередной повесткой стали многочисленные заявления о том, кто именно, как крепко и насколько плодотворно дружил и работал с парнями.

Последствия одного преступления

Другим зримым последствием убийства членов российской съемочной группы стало осложнение взаимоотношений России и законного правительства ЦАР.

Так, в настоящее время находится под угрозой программа военно-технического сотрудничества России и этой африканской страны, в рамках которой российскими специалистами проводилось обучение центральноафриканской армии и поставлялись вооружения для обеспечения деэскалации конфликта. Эта деятельность России осуществляется под эгидой ООН, о чем говорится и в тексте доклада генерального секретаря.

«Центральноафриканские вооруженные силы получают дотации от двусторонних партнеров, в том числе в виде вооружений, автотранспортных средств, аппаратуры связи и другого оборудования», — утверждается в докладе генсека ООН.

Данная помощь России критически важна для обеспечения защиты гражданского населения страны. Об этом также говорится в тексте отчета о деятельности MINUSCA.

«В результате столкновений вооруженных групп, нападений на гражданских лиц и слабости государственных институтов страна (ЦАР. — Прим. ФАН) по-прежнему страдает от одного из самых острых кризисов в плане защиты во всем мире», — сказано в документе.

Таким образом, преступные действия Ходорковского и «Центра управления расследованиями» не только обрекли на смерть трех россиян, но и породили гулкое эхо в виде тысяч смертей мирных жителей Центральноафриканской Республики.

В целом, гибель наших журналистов стала удобным рычагом, с помощью которого западные страны, имеющие свои корыстные интересы в ЦАР, пытаются теперь оказать давление на Россию. При этом миллионы граждан этой африканской страны являются для стран Запада всего лишь разменной монетой.

В случае проведения настоящего расследования вполне вероятен вариант, при котором будут найдены улики, свидетельствующие, что за убийством российских журналистов стоят иностранные спецслужбы. Кроме того, следствие способно четко установить степень вины Ходорковского и Коняхина, будь то преступная халатность, умышленный сговор или, что хуже всего, скрытая игра в интересах иностранных спецслужб. Результатом этой грязной игры стала гибельная поездка Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко на верную смерть в кишащие боевиками джунгли ЦАР.