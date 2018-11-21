Турецкое судно горит у берегов Греции

Афины, 21 ноября. Турецкое грузовое судно Kilic 1 загорелось у берегов Греции. Об этом сообщает агентство новостей АМНА.

Инцидент произошел юго-восточнее мыса Тенарон на юге острова Пелопоннес. Судно без груза направлялось из Туниса в Турцию. На борту находились 11 членов экипажа, они покинули судно: их подобрал другой корабль.

Пожар произошел в машинном отделении. Всего на судне находится 20 тонн дизельного топлива. Отметим, что в район происшествия были направлены пожарные суда, а также корабли береговой охраны.

Ранее два иностранных судна столкнулись в Германии, недалеко от немецкого острова Боркум.