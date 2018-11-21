Росрыболовство проведет эксперимент по маркировке черной икры

Москва, 21 ноября. Росрыболовство заявило о проведении эксперимента по маркировке черной икры и мяса ценных пород рыбы. Как пояснили в ведомстве, вся продукция будет делиться на ценные (осетровые) и особо ценные (лососевые) водные ресурсы.

Известно, что одной из компаний, участвующих в эксперименте, будет фирма «Диана», которая разводит осетров. Маркировка мяса осетровых будет проводиться на территории Астраханской области.

Росрыболовство планирует до конца первого квартала 2019 года отладить все технологические моменты, связанные с маркировкой рыбы и икры. Пока что речь идет о добровольном участии в эксперименте, однако не исключено, что в случае получения положительных результатов маркировать продукцию обяжут все профильные предприятия, передает РБК.

Главной целью своего эксперимента Росрыболовство назвало борьбу с контрафактной продукцией. В ведомстве обратили внимание на то, что в последнее время растут поставки черной икры из Китая, которая выдается за российскую, но при этом уступает ей в качестве. Маркировка же поможет потребителям лучше ориентироваться в продукции.