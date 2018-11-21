В Норвегии футбольного судью заподозрили в растлении 300 подростков

Москва, 21 ноября. Власти Норвегии подозревают футбольного судью в растлении 300 мальчиков-подростков. Предполагается, что мужчина начал преступную деятельность в 2011 году.

Как сообщает Agence France-Presse, своих жертв арбитр выбирал на форумах среди подростков в возрасте от 13 до 16 лет. От его действий пострадали как мальчики, проживающие в Норвегии, так и в других странах.

По словам государственного прокурора, на данный момент дело в отношении футбольного судьи является самым крупным преступлением на сексуальной почве в Норвегии. Арбитр свою вину признал, однако в вопросе сотрудничества со следствием, по словам адвоката, пока не определился.

Ранее в Ленобласти задержали гражданина Таджикистана по подозрению в изнасиловании пятилетних близнецов.