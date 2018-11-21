Патрушев: Страны СНГ обмениваются информацией о террористах

Москва, 21 ноября. Страны СНГ ведут обмен аналитической информацией о ситуации вокруг запрещенных в России международных террористических организаций «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и аффилированных с ними структур. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, силовые структуры в странах СНГ следят за действиями террористов в афгано-пакистанском приграничье и на Ближнем Востоке, а также активно делятся с коллегами.

Как рассказали в пресс-службе аппарата Совета безопасности России, в среду в Москве пройдет встреча секретарей советов безопасности государств СНГ. Они обсудят совместную работу по пресечению финансирования террористической деятельности.

Это касается, в том числе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.​ Кроме того, участники коснуться других актуальных тем обеспечения региональной безопасности на пространстве СНГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.