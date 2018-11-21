Роскосмос заявил о разработке новой госпрограммы освоения Луны

Москва, 21 ноября. В России разрабатывается новая государственная программа по освоению Луны, заявил председатель научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев.

Коптев подчеркнул, что программа будет включать задачи, на реализацию которых потребуются сотни миллиардов рублей. Он уточнил, что изначально предполагалось, что этот план будет включать только вопросы, связанные со сверхтяжелой ракете​​ой. Однако это бы означало, что «ее сделали и отвезли на космодром».

«Но все понимают, что ограничиваться одной ракетой неправильно, — приводит его слова РИА Новости. — Это должна быть отдельная космическая госпрограмма».

По словам Коптева, в новой государственной программе будут расписаны задачи автоматических станций, которые страна планирует отправить к Луне в 2020-х годах, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности. Он отметил, что необходимо обозначить программу целостно, чтобы «было понятно, для чего мы все это делаем при достаточно серьезном нашем экономическом положении».