Число заболевших корью на Украине выросло на 10% за неделю

Киев, 21 ноября. Число заболевших корью на Украине выросло за неделю на 10%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья министерства здравоохранения страны.

Всего заболело 1855 человек: среди них 548 взрослых и 1307 детей. Это на 10% больше, чем показатели предыдущей недели.

В министерстве здравоохранения Украины подчеркнули, что единственный способ остановить вспышку кори — это вакцинация населения.

Напомним, за десять месяцев корью на Украине заболели 40 тысяч человек, 15 человек умерли от осложнений.