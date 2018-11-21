Избран новый глава Интерпола

Дубай, 21 ноября. Новым главой Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Об этом сообщает в среду пресс-служба организации.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 21, 2018

По имеющимся данным, голосование прошло в ходе 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

Помимо Ким Чон Яна на данный пост претендовал генерал-майор министерства внутренних дел Российской Федерации Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.

Выборы нового руководителя Интерпола были объявлены после того, как в прошлом месяце подал в отставку экс-президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он пропал в конце сентября текущего года, позднее был обнаружен на территории КНР, где в отношении него возбудили дело о коррупции.

После отставки Хунвэйя в соответствии с регламентом временно исполняющим обязанности президента Интерпола стал Ким Чон Ян, который ранее занимал пост старшего вице-президента организации.

Накануне Кремль отреагировал на попытку американских властей заблокировать избрание россиянина главой Интерпола. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытка американских сенаторов заблокировать избрание президентом Интерпола Прокопчука является «вмешательством» в избирательный процесс. Также он назвал давлением письмо сенаторов американскому лидеру Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что группа сенаторов США направила хозяину Белого дома открытое письмо, в котором призвала помешать стать руководителем Интерпола Прокопчуку.