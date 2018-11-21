В Таджикистане вынесли приговор главарю банды, напавшей летом на туристов



Душанбе, 21 ноября. Главарь банды, напавшей на туристов летом в Таджикистане, получил пожизненный срок. Об этом сообщил его адвокат.

По словам юриста, еще двое обвиняемых по этому делу были приговорены к 16 годам тюремного заключения каждый, сообщает РИА Новости.

Напомним, трагедия произошла 29 июля. Престуники на автомобиле протаранили группу иностранных велосипедистов. После этого водитель принялся давить людей. Когда он остановился, из машины выскочили вооруженные люди и начали добивать пострадавших. При этом они использовали холодное и огнестрельное оружие.

В результате погибли четыре человека: гражданин Швейцарии, гражданин Нидерландов и два туриста из США. Еще два человека были ранены. Полиции удалось перехватить машину, на которой передвигались члены ОПГ. В результате были ликвидированы трое подозреваемых в нападении.

Ответственность за содеянное взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.