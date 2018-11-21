«Очевидные слабости»: в РФ объяснили заявление США об «угрозе» морских инцидентов в Арктике

Москва, 21 ноября. Вашингтон заявил о необходимости усилить американское военное присутствие в Арктике из-за якобы существующей и возросшей угрозы морских инцидентов в регионе. Об этом говорится в докладе, подготовленном Счетной палатой США.

«Фактором риска» специалисты ведомства назвали российские инвестиции в энергетику, логистику и инфраструктуру вдоль Северного морского пути. Российские политологи и военные эксперты объяснили, что очередные бездоказательные обвинения США в адрес Москвы связаны с очевидно слабыми позициями американской стороны в регионе.

Как отмечается в докладе американской Счетной палаты, с 1981 года площадь морского льда в Арктике существенно сократилась.

«Эти изменения могут способствовать наращиванию коммерческой и иной морской деятельности в регионе, что вместе со спорами о суверенных правах может потребовать от США нарастить в Арктике присутствие своих вооруженных сил и сил внутренней безопасности», — говорится в документе.

Заявляя о необходимости «защитить интересы США» в Северном Ледовитом океане, в Счетной палате отметили, что в Арктике могут находиться неразведанные запасы нефти, газа и залежи золота, цинка, платины и никеля. При этом интерес к региону о стороны Росси и Китая вызвал у Вашингтона обеспокоенность, в докладе в очередной раз говорится о «необходимости сдерживания» якобы существующей агрессии Москвы и Пекина.

По мнению экспертов, высказывания американской стороны по Арктике связаны с собственными завуалированными планами Вашингтона в регионе.

«Это традиционная антироссийская риторика американцев, за которой скрываются собственные замаскированные планы и осознание того, что позиции США в регионе пока не слишком сильны», — объяснил в комментарии для RT доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Олег Александров.

Специалисты напомнили, что после 1991 года РФ значительно сократила свое военное присутствие в Арктике, а строящиеся сегодня там объекты носят исключительно оборонительный характер. При этом, как отметил Александров, США осознают, что в Арктике появляются новые возможности, и хотят их использовать, однако пока американской стороне это плохо удается.

По данным Счетной палаты, ВМС США не приспособлены к полярным условиям, а разработка кораблей, которые смогут выполнять задачи в Арктике, займет порядка 20 лет. В то же время Россия чувствует себя в регионе намного более уверенно.

«У американцев есть очевидные слабости по ледокольному флоту», — подчеркнул Александров, напомнив, что в Арктике находится мощный атомный ледокольный флот РФ.

Эксперт заключил, что, скорее всего, риторика Вашингтона по ситуации в Арктике связана с опасениями США из-за лидирующих позиций РФ в развитии арктических транспортных магистралей. По мнению Александрова, Америка хочет помешать развитию арктических путей и оспорить российский контроль над самым многообещающим маршрутом в Арктике — Северным морским путем.

Однако, по мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, посягать на российские территориальные воды американской стороне не стоит.

«Пусть лучше американцы не лезут в наши территориальные воды, потому что если они здесь появятся, то получат адекватный ответ», — предостерег он.

В настоящее время постоянную военную активность в регионе поддерживает НАТО. Ранее в Норвегии прошли масштабные учения альянса Trident Juncture 2018. По мнению экспертов, маневрами НАТО пыталась напугать Россию, однако сделать это альянсу не удалось. Специалисты отметили, что учения прошли не так успешно, как рассчитывали в альянсе, и часть задействованной на них военной техники придется списать.