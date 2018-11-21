Россия и ЮАР обсудят сотрудничество в гуманитарной и научно-технической сферах

Москва, 21 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду встретится со своей коллегой из ЮАР Линдиве Сисулу. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Стороны намерены рассмотреть вопросы сотрудничества в гуманитарной, научно-технической сфере, инвестиционной, банковской и даже космической сферах.

Кроме того, Лавров и Сисулу затронут тему взаимодействия между Москвой и Преторией в рамках работы таких организаций, как ООН и БРИКС.

«Предстоит обсуждение состояния и перспектив стратегического партнерства Москвы и Претории с упором на наращивание инвестиционного взаимодействия, сотрудничества в научно-технической, гуманитарной и других сферах», — говорится в сообщении.

Также Лавров планирует обсудить ряд актуальных международных вопросов с учетом того что ЮАР оказалась в списке стран, которым предстоит временно возглавить Совет Безопасности ООН в 2019-2020 годах.