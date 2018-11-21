Ученые рассказали о преимуществах ранней седины

Мадрид, 21 ноября. Испанские ученые рассказали, что ранняя седина имеет преимущества. По их словам, ее можно рассматривать как признак хорошего здоровья. Специалисты уточнили, что у рано поседевших людей есть большие шансы дожить до глубокой старости.

Как пишет Planet Today, между сединой и состоянием физического здоровья есть прямая связь. Эксперты объяснили, что в обществе распространено мнение, что седина является признаком проблем со здоровьем. Однако, по их данным, это не так: седина указывает на предрасположенность к долголетию.

Ученые уточнили, что дело состоит в веществе под названием глуатион. Оно принимает участие в секреции пигмента, окрашивающего волосы в тот или иной цвет. С возрастом глуатион синтезируется все меньше. В организме повышается риск разнообразных сердечно-сосудистых, онкологических и других болезней.

Седина, в свою очередь, говорит о том, что организм не тратит глуатион на окраску волос. Вместо этого вещество уходит на решение более важных задач организма.