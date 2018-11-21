Сирия: РФ за сутки зафиксировала шесть нарушений в провинциях Латакия и Алеппо

Дамаск, 21 ноября. Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали шесть случаев стрельбы в Сирийской Арабской Республике, турецкие — пять. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в среду на сайте ведомства.

По имеющимся данным, российские военные за прошедшие 24 часа зафиксировали шесть случаев стрельбы в провинциях Латакия и Алеппо.

«Турецкой частью представительства нарушений зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Хама — 1, Алеппо — 3, Идлиб — 1», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные акции в провинции Алеппо.