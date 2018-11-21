Афганские боевики обстреляли город Газни после приезда американского генерала

Газни, 21 ноября. Боевики обстреляли центр афганского города Газни во время визита американского генерала.

Инцидент произошел в среду, 20 ноября, во время визита командующего войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенанта Остина Скотта Миллера.

Ракеты, которые выпустили боевики, упали на территории первого полицейского округа в Газни. Об этом сообщает телеканал «1 TV». В настоящий момент о жертвах или пострадавших ничего неизвестно.

Напомним, что в июле 2018 года НАТО продлило миссию «Решительная поддержка» в Афганистане до 2024 года. Североатлантический альянс принял декларацию, в которой прописано, что НАТО будет оказывать поддержку афганскому правительству.