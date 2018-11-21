Москва, 21 ноября. Расследование трагедии на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта «Шереметьево» займет 10 дней, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Журналисты поинтересовались у представителя Росавиации, будет ли проведено расследование гибели человека на взлетно-посадочной полосе при столкновении с самолетом.

«Конечно, будет. Создана комиссия», — ответил Нерадько.

Он уточнил, что специальной комиссии потребуется 10 дней для расследования этой трагедии.

Напомним, самолет принадлежал авиакомпании «Аэрофлот». Погибший на взлетно-посадочной полосе мужчина оказался гражданином Армении, ранее депортированным из Испании. Во время полета пассажир устроил дебош на борту, и после приземления его сняли с рейса в Москве.