Росавиация прокомментировала гибель мужчины на ВПП в «Шереметьево»
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Москва, 21 ноября. Расследование трагедии на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта «Шереметьево» займет 10 дней, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.
Журналисты поинтересовались у представителя Росавиации, будет ли проведено расследование гибели человека на взлетно-посадочной полосе при столкновении с самолетом.
«Конечно, будет. Создана комиссия», — ответил Нерадько.
Он уточнил, что специальной комиссии потребуется 10 дней для расследования этой трагедии.
Напомним, самолет принадлежал авиакомпании «Аэрофлот». Погибший на взлетно-посадочной полосе мужчина оказался гражданином Армении, ранее депортированным из Испании. Во время полета пассажир устроил дебош на борту, и после приземления его сняли с рейса в Москве.