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Росавиация прокомментировала гибель мужчины на ВПП в «Шереметьево»

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Росавиация прокомментировала гибель мужчины на ВПП в «Шереметьево»

Москва, 21 ноября. Расследование трагедии на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта «Шереметьево» займет 10 дней, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Журналисты поинтересовались у представителя Росавиации, будет ли проведено расследование гибели человека на взлетно-посадочной полосе при столкновении с самолетом.

«Конечно, будет. Создана комиссия», — ответил Нерадько.

Росавиация прокомментировала гибель мужчины на ВПП в «Шереметьево»

Он уточнил, что специальной комиссии потребуется 10 дней для расследования этой трагедии.

Напомним, самолет принадлежал авиакомпании «Аэрофлот». Погибший на взлетно-посадочной полосе мужчина оказался гражданином Армении, ранее депортированным из Испании. Во время полета пассажир устроил дебош на борту, и после приземления его сняли с рейса в Москве. 

Автор: Катерина Иванова
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