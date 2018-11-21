Скончавшийся в Петербурге тренер Яхонтов страдал болезнью Паркинсона

Санкт-Петербург, 21 ноября. Заслуженный тренер России Евгений Яхонтов скончался в возрасте 80 лет в Северной столице. Отечественный специалист месяц назад отметил юбилей.

По словам источника Федерального агентства новостей, Яхонтова пять дней назад доставили в больницу. Известно, что последнее время специалист страдал болезнью Паркинсона.

Университет Лесгафта будет заниматься организацией похорон специалиста, добавил источник.

Яхонтов в течение многих лет был голосом мужского Спартака на играх чемпионата страны.