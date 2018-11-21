США теряют лидерство: эксперт объяснил, почему Турция предпочла российский С-400 «Патриоту»

Покупка российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» — «решенное дело», заявил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу во время своего визита в США. По его словам, сделка уже не может быть отменена.

«Эта сделка — решенное дело, я не могу ее отменить. Но мне нужно больше… и я предпочитаю закупки у наших союзников», — подчеркнул турецкий дипломат.

Сделка с Турцией по поставкам С-400 была заключена в декабре прошлого года. Согласно договоренностям, Анкара оплачивает часть суммы, а оставшуюся часть предоставит Россия в виде оборонного кредита. Таким образом, турецкое государство получает четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов на сумму 2,5 миллиарда долларов. Как ранее сообщал министр обороны страны Хулуси Акар, армия Турции получит С-400 в октябре 2019 года.

Как заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, Турция намеренно закупает С-400 у России вместо MIM-104 Patriot производства США.

«Patriot в два раза дороже и в два раза менее эффективен, чем наш ЗРК. Для того, чтобы при помощи MIM-104 защитить какой-либо военный объект, необходимо выставить вокруг него несколько пусковых установок, потому как его ракета стартует под углом. У С-400 ракета стартует вертикально и доворачивает на цель самостоятельно. Поэтому нужно как минимум в три раза меньше пусковых для поражения цели», — сообщает эксперт.

Военный аналитик также напоминает, что С-400 «просто эффективней», так как ракеты ЗРК Patriot не всегда попадают по целям и для поражения только одной мишени необходимо 2-3 снаряда. В свою очередь, коэффициент попадания «Триумфа» составляет 0,9, то есть на одну цель нужна одна ракета.

«И потом, Patriot поражает цель кинетическим ударом, а наши ракеты подрываются рядом, поражая осколками. Далее: С-400 обнаруживает цели на расстоянии в 600 км, на расстоянии 400 их начинает обстреливать, а Patriot может работать только на расстоянии в 120-150 км. Так что сравнение далеко не в пользу американской системы, и в Пентагоне об этом прекрасно знают», — продолжает Литовкин.

По мнению собеседника ФАН, Анкара решила сделать ставку на С-400, даже несмотря на возможные ограничительные меры со стороны США из-за решения Вашингтона «приютить» у себя турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, который пытался устроить военный переворот в июле 2016 года.

«Во-первых, Турция негодует, потому что ей не отдали Гюлена. Во-вторых, Анкара доказывает, что даже при ограниченном суверенитете она все равно способна проводить независимую политику. Все вместе и говорит о том, что Турция продолжает курс на отстранение от США, несмотря на угрозу санкций. Ну и в Анкаре понимают: США теряют мировое лидерство и влияние, а потому угроза санкций невысока. И не стоит забывать, что Турция все-таки южный фланг НАТО, а это очень ценно для Альянса», — заключил Виктор Литовкин.

Напомним, Конгресс США ранее угрожал приостановить поставку Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за планов Анкары приобрести российские ЗРК. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой глава Пентагона должен составить доклад с оценкой потенциальных «значительных изменений» в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагалось заморозить вовсе. Кроме того, представитель Пентагона Эрик Пахон ранее сообщал, что военное ведомство США обсуждает с Конгрессом возможную замену российских зенитно-ракетных комплексов С-400 для Турции.