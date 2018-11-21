Ученые объяснили, зачем кошкам нужен шершавый язык

Вашингтон, 21 ноября. Ученые из Технологического университета Джорджии заявили, что полые соски на поверхности кошачьего языка составляют главный секрет усатых млекопитающих. По их словам, особая структура языка кошки позволяет им не только тщательно умываться и «вылизывать» потомство, но и выживать во время жары.

Как пишет издание Science, соски на языке кошки позволяют им быстро охлаждать тело. Кошки могут наносить на свое тело большое количество жидкости. Компьютерная томография кошачьих языков позволила выяснить, что полые капиллярные соски на языке у домашних кошек значительно отличаются по размерам. В центре языка их больше, и они меньше по размерам, а боковые крупнее и растут реже.

Специалисты уточнили, что при вылизывании шерсти кошки используют только крупные боковые соски. Кроме того, этот процесс позволяет животным не перегреться.