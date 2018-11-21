Америка прежде всего: Трамп разъяснил, чьи убийства могут остаться безнаказанными

Свершилось: президент США Дональд Трамп выпустил-таки официальное заявление по ситуации с убитым в посольстве Саудовской Аравии в Турции журналистом Джамалем Хашукджи.

Сбылись самые худшие прогнозы и опасения — кстати, озвученные мною лично вчера в программе Андрея Норкина «Место встречи» на НТВ. «Мир двойных стандартов» зафиксирован полностью и окончательно: одним можно все, другим — ничего. Кого-то (как Россию) можно окружить «забором из санкций» за неподтвержденные обвинения по делу Скрипалей, а кому-то (как Саудовской Аравии) можно убивать журналистов, потому что отношения с ней «стратегические и очень важные для США» (прямая цитата из заявления).

Основные посылы заявления

1. Мир находится сейчас в опасном состоянии. Но опаснее всех в мире Иран. Иран виноват в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и объявлении войны свободным демократическим странам региона, включая Израиль.

2. Саудовская Аравия была и остается важным союзником США. В первую голову — именно из-за угрозы Ирана. Саудитов критикуют за Йемен, но виноват Иран — если бы не он, не было бы войны. Саудовская Аравия готова вывести войска из Йемена, если Иран перестанет поддерживать тамошнее местное ополчение.

3. Саудовская Аравия — очень важный партнер в сфере ВТС и платит очень много денег США в целом и американским корпорациям в частности. Просто… Саудовская Аравия согласилась купить военной техники у США на сумму в размере 45 млрд долларов. Это позволит создать много новых рабочих мест в Америке и ускорить экономической рост в стране.

Трамп выразил опасение, что отказ от этих контрактов сыграет на руку России и Китаю, которые начнут поставлять свое вооружение для Эр-Рияда взамен американского.

4. Президент США назвал убийство Хашукджи «ужасным». Хотя, мол, саудиты и говорят, что он исламист и враг государства (интересно, что Трамп это упоминает). Но все равно — ужасное и недопустимое.

Он отметил, что Госдепартамент уже объявил санкции в отношении 17 саудитов, которые в нем обвиняются. Трамп добавил, что наследный принц Мухаммед бин Салман мог быть в курсе убийства — а мог и не быть.

Все обстоятельства дела, скорее всего, так и останутся неизвестными: «Мы этого никогда точно не узнаем, хотя будем стараться узнавать».

В финале Трамп подчеркнул, что США имеют отношения именно с Саудовской Аравией, а не только с бин Салманом — и эти отношения «очень важны для национальных интересов Америки в регионе». Трамп надеется на то, что США и Саудовская Аравия останутся ключевыми союзниками и дальше.

Короче говоря — Соединенные Штаты останутся надежным партнером Саудовской Аравии. Да, некоторые члены Конгресса «хотят двигаться в другом направлении», но администрация с этим не согласна. Потому что она нацелена на защиту национальных интересов США. «Америка прежде всего!» (собственно говоря, с этого и началось само заявление).

Вот и все — что и требовалось доказать: Дональд Трамп (да и США в целом) своих друзей не сдают. Особенно если это друзья с очень большими деньгами.

И последнее. Выпустив заявление, через 20 минут Трамп вышел на лужайку Белого дома… чтобы по традиции помиловать индейку на День благодарения. Чести встретиться с «лидером свободного мира» была удостоена Горошина; заодно жизнь спасли и ее товарке по имени Морковка. «Девушки» победили в конкурсе самых красивых и воспитанных индеек штата Южная Каролина.

Символично. К индейкам американцы относятся с куда большей симпатией, чем к «каким-то журналистам из стран третьего мира», которые могут помешать вести бизнес. Когда на карту поставлены такие деньги, тут уже не до прав человека…