Роберт Де Ниро разводится после 20 лет брака

Вашингтон, 21 ноября. Голливудский актер Роберт Де Ниро и актриса Грэйс Хайтауэр решили развестись. Об этом пишет интернет-ресурс Page Six.

По данным портала, артисты не живут вместе с конца лета. Ожидается, что на днях актеры публично объявят о разводе.

Двукратный обладатель «Оскара» женился на Хайтауэр в 1997 году, спустя год у них родился сын Эллиот, а в 2011 году — дочь Хелен, которая рождена от суррогатной матери.

Стоит отметить, что пара познакомилась более 30 лет назад, когда Хайтауэр работала стюардессой.

В 1994 году Хайтауэр дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в телевизионном сериале «Полиция Нью-Йорка».

Ранее стало известно, что 75-летний Де Ниро может сыграть в ленте про Джокера.